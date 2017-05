A Inarzo le foto di Franco e Daniela

Franco Aresi ha fotografato due cicogne nel cielo di Brebbia

Le loro foto sono ormai famose: paesaggi, persone e animali diventano quadri quando vengono immortalati dai loro scatti. Cinquanta fotografie di Franco Aresi e della sua compagna Daniela Casola saranno in mostra ad Inarzo, nella sala consiliare, in via Patrioti.

La mostra dal titolo Le ali della libertà sarà allestita sabato 27 e domenica 28 maggio a Inarzo, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla Cultura.

Questi gli orari: sabato 17 -22

domenica 10-12.30 e 14.30 – 18.30