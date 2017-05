A liceo Crespi sono gli studenti a insegnare l’italiano

L'innovativa tecnologia sbarca nel tempio bustocco dell'insegnamento umanistico. La stampante è stata donata da Faberlab di Confartigianato nel progetto dedicato alle scuole ed è stata posizionata nel laboratorio intitolato al professor Biasco, prematur

Dai banchi alla cattedra. Si concluderà domani, martedì 23 maggio, l’esperienza che ha visto protagonisti alcuni allievi del quarto e quinto anno liceo linguistico Crespi di Busto Arsizio.

Si sono trasformati in docenti di italiano per un gruppo di ospiti del centro di accoglienza di via dei Mille. L’esperimento, partito nel dicembre scorso, ha dato ottimi risultati ed è stato presentato anche al convegno presso il MAGA di Gallarate ” Scuola E Migranti – Gente Che Va, Gente Che Viene”, il 19 maggio.

Domani pomeriggio, dopo una semplice verifica finale, verranno consegnati gli attestati. Saranno presenti tutti gli attori e promotori dell’iniziativa per un breve momento conviviale.