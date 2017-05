A Lissago torna la festa country. Il 27 e 28 maggio nello spazio di via Salvini, tra il campo sportivo e il giardino della scuola materna “A.M. e G.B. Dall’Aglio” due giorni di laboratori, divertimento, musica, buon cibo e divertimento assicurato con Lissago Country.

La manifestazione è organizzata dall’associazione pro Scuola Materna di Lissago, nata allo scopo di sostenere e promuovere l’attività educativa dell’omonima scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di via San Carlo 4 a Lissago.

La festa si terrà come nelle edizioni precedenti, al Campo Sportivo di via Salvini, utilizzando le strutture installate per la 38° Camminata dei Fiori promossa dal Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Lo scopo dell’iniziativa è proporre due giornate di incontro per le famiglie e di compartecipazione ai progetti educativi della Scuola dell’Infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio”.

La festa prevede intrattenimenti per bambini, ragazzi e adulti, musica e stand gastronomici. Per i bambini delle Scuole dell’Infanzia laboratori artistici, gestiti dalle creative insegnanti, con realizzazione di giochi utilizzando materiale di riciclo, spade, fionde e pistole in legno. Uno spazio denominato “La fattoria” con tutti i mezzi della Rolly-toys permetterà ai bambini di effettuare dei percorsi tra le balle di fieno. Saranno presenti i dolcissimi, pazienti e mansueti pony del Centro Ippico Delle Piane A.s.d. di Brebbia specializzato in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo con scuole e istituzioni, mediazione equestre per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali

Prove di cavalcata sui pony con gli istruttori FISE e presenza degli animali dell’Azienda Agricola Valle Luna. Laboratori con “Mastro Agry” e la fattoria. Per i ragazzi più grandi ci saranno gli istruttori del CAI e del Gruppo Speleologico di Varese con una parete di arrampicata, un tunnel e un ponte tibetano.

Sabato pomeriggio lettura animata di fiabe, sabato sera concerto di musica country con il gruppo “Gruppo country Guns and Beans”, domenica dalle 18 invece Mitch Country Music Network di Michele Perricone con la scuola di ballo intratterrà il pubblico con danze country e musica.

PROGRAMMA

Sabato 27 maggio 2017

Apertura stand gastronomici alle ore 17.30

Intrattenimenti per bambini e ragazzi:

ore 17.00 Workshop e presentazione libro “Il leone zebrato” con Cristina Galli e Paolo Colombo

ore 18.00 Fiabollose “La vera storia del perché i camaleonti cambiano di colore”

Una fiaba animata con bolle di sapone da piccolissime a giganti con letture dal vivo

coinvolgimento dei bambini con “Inbolla!”

“La fattoria” , percorsi tra balle di fieno con tutti i mezzi pedalabili della Rolly-toys

Cena country con risotto alla salsiccia, porchetta e polli arrosto

Ore 21.00 concerto di musica country con il gruppo “Guns and Beans”

Domenica 28 maggio 2017

Apertura stand gastronomici alle ore 12.30

Ore 14.00 Laboratori artistici per i bambini organizzati dalla Scuola dell’Infanzia

“A.M. e G.B. Dall’Aglio” di Lissago

Giochi in legno e trottole realizzati da Adelio Cicolini

Presenza di animali della fattoria didattica Valle Luna Laboratori “Mastro Agry”

Parete di arrampicata e Ponte tibetano (CAI di Varese e Gruppo Speleologico di Varese)

Possibilità per bambini e ragazzi di cavalcare con il Centro Ippico Delle Piane A.s.d.

Dalle ore 18.00: danze country e musica con Mitch Country Music Network

con Perricone Michele e la scuola di ballo.

Per informazioni

a.scuola.materna@alice.it

FB: associazioneproscuolamaternalissago