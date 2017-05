A Malnate c’è più che una foresta in comune

Timberland e Legambiente uniti per i Mulini di Gurone (inserita in galleria)

Sabato 20 maggio alle 9.30 nella sala consiliare del comune di Malnate, in via de Mohr si terrà il convegno “Più che una foresta in comune: esperienze e proposte per la gestione agroforestale della Valle dell’Olona”.

L’iniziativa è parte del progetto l’Anello sul Fiume, promosso dal comune di Malnate e da Legambiente Lombardia in collaborazione con il comune di Varese, con i circoli locali di Legambiente di Malnate e Varese, e finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Comunità resilienti”.

Durante la mattinata si parlerà della gestione agroforestale della Valle dell’Olona, portando diverse esperienze, tra cui le buone pratiche dal Canton Ticino, e cercando di portare delle proposte concrete per il territorio. Verrà anche proiettato il corto “Foreste: argine del dissesto”, di Marco Tessaro.

Il programma della mattinata

Per informazioni:

legambiente.varese@gmail.com

legambientemalnate@gmail.com