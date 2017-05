A Torino con il trust per tifare Openjobmetis

Foto varie di pallacanestro

L’ultima di campionato è una partita da onorare da cima a fondo, anche se il torneo non ha altri verdetti da dare a un’Openjobmetis pimpante ma esclusa dai playoff.

La squadra di Caja sarà impegnata domenica 7 maggio a Torino, contro una Fiat a sua volta esclusa dalla griglia scudetto della Serie A, e i biancorossi saranno comunque accompagnati nel capoluogo piemontese da un discreto numero di tifosi.

In particolare, il trust “Il basket siamo noi” ha organizzato una trasferta (in collaborazione con l’agenzia Giuliani e Laudi) per essere presente con soci e simpatizzanti sulle gradinate del PalaRuffini.

Il programma prevede il ritrovo sul piazzale del PalA2a alle 10,45 e la partenza alle ore 11 in pullman; l’arrivo a Torino è previsto per le 13,30 e da quel momento in avanti sarà possibile visitare la città fin verso le ore 19, orario di partenza verso il PalaRuffini, dove si giocherà a partire dalle 20,45.

Il costo, che comprende il viaggio in pullman e il biglietto di ingresso alla partita, è fissato in 50 euro per i soci del trust e in 55 euro per i non soci. Sono previsti sconti per gli under 19, gli universitari con tessera Cus e gli over 65 (48 euro) e per i bambini under 14 (40 euro).

Per iscriversi bisogna rivolgersi direttamente alla “Giuliani e Laudi”, prenotando il posto e saldando la cifra dovuta entro le 11,30 di sabato 6 maggio. Per informazioni si può chiamare il numero 0332/231139.