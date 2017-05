A Verona per ascoltare le voci de “Il Volo”

Foto varie

Sarà una serata indimenticabile fra le mura dell’Arena di Verona, nel cuore della primavera per ascoltare un trio musicale che ha conquistato il mondo: Il Volo.

Il gruppo musicale composto da due tenori e un baritono – Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble – interpreterà i grandi classici della musica italiana venerdì prossimo, 19 maggio.

Per godersi la serata senza la scocciatura di guidare fino a Verona, un sistema c’è: lo mette a disposizione Morandi Tour che organizza il viaggio con partenza da Varese alle ore 15 in via Milano 23, di fronte all’Aci.

La partenza per Verona prevede altre tre soste a Gallarate (Sorella Ramonda ore 15.10), Busto Arsizio (Giardineria ore 15.15) e Legnano (Hotel UNA ore 15.20).

Nel tardo pomeriggio è prevista l’apertura dei cancelli dell’Arena alle 19.

Quota individuale di partecipazione:

minimi 35 partecipanti 95 euro, supplemento 1°,2°,3° fila autobus rispettivamente 5,3,1 euro.

La quota comprende: viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turiusmo dotato di ogni comfort; prenotazione e biglietto di gradinata numerata.

È possibile acquistare solo il biglietto, senza l’autobus, per il prezzo di 65 euro.

Per informazioni e prenotazioni: info@moranditour.it – 0332.287146