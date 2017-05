A Villa Toeplitz, un’estate di eventi

musica generica

Una location immersa nel verde dove sport, cultura, musica e benessere s’incontreranno per dar vita ad una magica stagione estiva. Tutto questo avverrà nello splendido Parco di Villa Toeplitz ( Varese – zona Sant’Ambrogio) e precisamente al Tennis Bar gestito da Coopuf Iniziative Culturali.

Oltre al campo da tennis, aperto tutti i giorni, l’Associazione ha in programma una ricca serie di eventi che accompagnerà il pubblico tutta l’estate. Si alterneranno teatro, letture di libri, ma soprattutto tantissima musica la cui programmazione sarà a cura di Madboys Eventi & Concerti, nel proseguo della collaborazione nata già negli scorsi mesi durante la stagione invernale svoltasi alle Cantine di via De Cristoforis. La musica sarà scelta sulla base del basso impatto sonoro, nel rispetto della cornice naturale che circonda il Tennis Bar, del vicinato e dell’utenza.

La rassegna musicale si chiamera “Summer Break” e si districherà tra il jazz, il blues e serate più “forti” con i migliori dj della zona di genere soul/funk e live di band in acustico. E ovviamente non mancheranno aperitivi, happy hour, e speciali offerte drink& food da gustare comodamente seduti all’ombra degli alberi di uno dei più bei parchi della Città Giardino.

20 MAGGIO – L’INAUGURAZIONE E I PRIMI TRE APPUNTAMENTI MUSICALI DI “SUMMER BREAK”



Sabato 20 maggio si inaugurerà ufficialmente la stagione estiva del Tennis bar di Villa Toeplitz e di “Summer Break” con una festa che durerà da orario aperitivo fino alle 23.00 circa; ospite speciale della serata, DEN GALLO, apprezzato cantautore del varesotto che mescola la lunga tradizione cantautorale italiana con le sonorità della musica latina, creando una miscela originale ed evocativa. Storie irriverenti, immaginarie, di provincia e momenti di vita quotidiana, arricchiscono le canzoni di un’impronta intima e personale (www.dengallo.com); pronti anche gli altri due appuntamenti che apriranno la rassegna: sabato 27 maggio sarà la volta di Naima & Bolo, cantante e bassista della band BLACK BEAT MOVEMENT, collettivo nu funk / soul nato nell’altomilanese nel 2012 e che in pochi anni ha pubblicato album e suonato in centinaia di grandi eventi, diventando un vero e proprio riferimento per la scena italiana. Così come DJ VIGOR che sarà protagonista del terzo evento, previsto per mercoledì 31 maggio, che farà girare fortissimo i suoi dischi insieme ai fedelissimi LOST’N FOUND per una grande serata di musica soul / rnb.

Tennis Bar – via Casluncio / Villa Toeplitz, Varese Inizio aperitivo ore 19.00 – inizio musica ore 20.00 Ingresso libero.