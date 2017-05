Abg Day, due giornate di festa per bambini nel segno della solidarietà

Foto varie

Sabato 13 e domenica 14 maggio a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00, il parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà teatro della manifestazione “ABG DAY gioco, sogno e sono libero” organizzata dall’Associazione Bianca Garavaglia Onlus in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e il Distretto del Commercio.

L’iniziativa, che ha ottenuto il Patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, vuole essere una festa per celebrare i 30 anni di attività dell’Associazione Bianca Garavaglia (da qui l’acronimo ABG) nel campo della lotta ai tumori infantili, ma anche un’occasione di incontro per raccogliere fondi e sensibilizzare le persone sull’importanza del sostegno alla ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.

Nell’aprile del 1987 nasceva, a Busto Arsizio, l’Associazione Bianca Garavaglia in ricordo di Bianca, una bambina colpita all’età di 5 anni da una rara forma tumore. Sarà proprio lei, durante i periodi di cura a disegnare il fiore verde e fuxia, diventato oggi simbolo dell’Associazione e sinonimo di solidarietà e speranza.

In occasione dell’ABG DAY verrà allestito all’interno del parco del Museo del Tessile e delle sale annesse, (in caso di maltempo) una sorta di “Villaggio del Fiore” all’interno del quale tutti i bambini e le loro famiglie potranno trascorrere due intere giornate all’aria aperta tra spettacoli, laboratori, giochi e tanto divertimento, tutto nel “cuore verde” di Busto Arsizio.

I volontari del Fiore di Bianca guideranno il pubblico all’interno del Villaggio che sarà articolato in diverse aree: laboratori didattici, spettacoli, ristoro, gioco libero, area relax e picnic. Nell’area laboratori saranno allestite una ventina di attività a tema, sul mondo della natura, della scienza e degli animali della fattoria: dalla piantumazione di semi, alla scoperta dei vulcani, ai segreti della falegnameria.

Grazie al progetto “A scuola in Fattoria ” sarà possibile osservare gli animali, sperimentare come si tosa una pecora o come si munge una mucca, imparare a manipolare il grano, conoscere come si comportano i conigli e l’antica storia dell’allevamento delle api.

Sono inoltre previste attività artistico-manipolative, ma anche percorsi avventura e laboratori musicali. Uno spazio sarà dedicato ai giochi di una volta con la collaborazione della Didattica Museale e con la gentile partecipazione di Ul pedéla e degli Scout.

Sarà presente nel parco anche un Ludobus che metterà a disposizione tantissimi giochi in legno interattivi .Nel pomeriggio di sabato sarà inoltre possibile provare l’emozione di salire su di una mongolfiera simulando un vero e proprio volo.

Per tutte le due giornate, presso il giardino quadrato del Museo del Tessile, si alterneranno spettacoli di magia, giocoleria, burattinai, bolle di sapone giganti, trampolieri, animazione musicale e baby dance. Sono previste inoltre dimostrazioni da parte dei volontari dei Vigili del Fuoco (sabato 13) e della Croce Rossa sezione di Busto Arsizio.

Infine, nel giardino d’inverno del parco verrà allestita l’area ristoro curata da Crespi Catering, mentre nell’area picnic sarà possibile gustare, seduti comodamente sul prato “La merenda del Fiore”, un cestino solidale con tante golosità che grazie ad un piccolo contributo permetterà di sostenere i progetti di ABG. Per i più mattinieri, di fronte al Museo del Tessile verrà posizionato un furgoncino per la colazione.

La manifestazione si chiuderà domenica 14 maggio alle ore 18,00 con un lancio simbolico di palloncini bianchi, verdi e fuxia, i colori dell’Associazione e con l’estrazione di una vacanza per tutta la famiglia in un villaggio turistico in Italia, gentilmente offerta da TH Resorts.

Le cartoline per partecipare al concorso “Un fiore che ispira” saranno disponibili presso il parco durante la manifestazione e verranno distribuite la settimana prima dell’evento a tutti i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie della città di Busto Arsizio.

L’ingresso al parco sarà libero dalle ore 10 alle ore 19 -Divertimento assicurato anche in caso di maltempo.

Si consiglia un abbigliamento comodo.

Per informazioni: Tel.. 0331. 635077 – 333.9700221

