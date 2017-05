Accumuli e Amatrice, continuano le azioni di solidarietà

Foto varie

Continuano le attività e gli eventi del progetto Gavirate per i giovani di Accumoli e Amatrice: sono in vendita i biglietti della sottoscrizione a premi.

Sabato 27 maggio, inoltre, si terrà un saggio di ginnastica eseguito da Gym for Life lld palestre delle scuole superiori di Gavirate in via dei Gelsomini alle ore 21.

“Un risultato importante che sta mietendo ogni giorno grandi successi”, dicono gli organizzatori.