Aci Varese, 90 anni rombanti

I 90 anni di ACI Varese

Si sono aperte nel pomeriggio di oggi, martedì 9 maggio, le celebrazioni per i novant’anni di ACI varese.

Galleria fotografica I 90 anni di ACI Varese 4 di 15

Sotto la statua del garibaldino, in piazza Podestà, il Club dell’Automobile ha esposto quattro vetture, ognuna espressione di una diversa disciplina: una monoposto di formula 3 (guidata anche da Michele Alboreto), una Citroen DS 3 da rally, un kart e una Lamborghini Gran Turismo utilizzata nelle gare su pista.

Tra gli ospiti accolti dal presidente di Aci Varese Giuseppe Redaelli, anche l’ex pilota di formula 1 Ivan Capelli e i rallysti Andrea Crugnola e Giacomo Ogliari.

In serata in piazza san Vittore la cena di gala, con il presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani e la consegna dei volanti d’oro, premi Aci per i migliori piloti.