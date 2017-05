Addio sul Monte Orsa al partigiano Mangiagalli

varie

Si terranno martedì 9 maggio sul Monte Orsa, a Viggiù, i funerali laici di Luigi Mangiagalli, partigiano dell’Anpi di Viggiù e dall’anno scorso presidente ad honorem dell’Anpi provinciale.

“La vita di Luigi Mangiagalli – scrive la presidente provinciale dell’Anpi Ester Maria De Tomasi – è stata un esempio chiaro di impegno civile, intellettuale, durante la lotta di liberazione. Seguendo l’esempio del padre s’impegnò nella Resistenza, divenne staffetta partigiana e non per ultimo nella nostra vita di Associazione, è stato e sarà insegnamento e guida per tutti noi. Ci mancherà molto la sua vivace presenza; non la sua memoria”.

“Era ormai consuetudine da tempo che venisse a trovarci all’Anpi, in viale Belforte, e ogni venerdì era con noi e raccontava importanti eventi della Resistenza sia italiana sia francese – racconta ancora la presidente De Tomasi – Infatti visse in Francia per lungo tempo e da uomo curioso della storia approfondì anche i temi della Resistenza nel paese che lo ospitava”.

L’anno scorso, il 3 settembre, nell’aula magna dell’Università dell’Insubria gli fu conferita l’onorificenza della Medaglia della Libertà.

Domani l’ultimo saluto al partigiano Mangiagalli con una cerimonia laica al Monte Orsa, sopra Viggiù, come da suo desiderio, con musica e canti e tutti i suoi amici dell’Anpi.