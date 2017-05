Aggiornamento dei server: possibili problemi nei pronto soccorso

Ancora barelle e gente in attesa di un letto nel PS dell'ospedale varesino

Possibili problemi di registrazione ci saranno mercoledì 24 maggio dalle 16.30 alle 21.30 nei pronto soccorso dell’ASST Sette Laghi. A causa di un aggiornamento dei server non sarà possibile la registrazione informatica delle pratiche amministrative di accettazione e gestione dei singoli casi. Il disagio provocherà problemi limitati agli altri servizi che, in genere, in quel lasso di tempo sono chiusi all’utenza.

Il problema riguarderà i PS di Circolo, Del Ponte, Luino e Cittiglio.

Gli operatori di tutti i servizi coinvolti, non solo i Pronto Soccorso, ma anche i Laboratori e le Radiologie, utilizzeranno procedure alternative per far fronte alla situazione particolarmente delicata nelle varie fattispecie che potrebbero presentarsi, ma un alleato fondamentale per evitare disagi e problemi sarà comunque la collaborazione dei cittadini.