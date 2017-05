Ai corsi Tigros l’accento è francese

bernard fournier cucina tigros chef

E’ al suo secondo appuntamento con i corsi Tigros lo chef stellato svizzero Bernard Fournier,

Il 22 maggio, alle 17, al Buongusto di Buguggiate, lo chef proporrà la “Cucina italiana dall’accento francese”: dall’alto della sua stella Michelin, ma con una verve e una simpatia da scoprire, Fournier presenterà ricette che faranno andare i corsisti oltre confine. Anche se lui è a capo di un ristorante italiano: lavora infatti a Campione D’Italia, enclave tricolore nella svizzera italiana.

Il ristorante di cui guida le cucine è “Da Candida” che prende il nome da colei che ha rappresentato la tradizione culinaria campionese. Nel 1948 ribattezzò il ristorante “da Candida” e proprio in quegli anni la fama della sua cucina varcò i confini nazionali. Alla morte di Candida ciò che nacque come piccola trattoria è diventato un ristorante conosciuto in tutto il mondo col nome di “Antica Trattoria da Candida 1886”.

Come sempre, i corsi sono gratuiti e possono aderire all’iniziativa tutti coloro che saranno in possesso della “Tigros Card”, card elettronica rilasciata gratuitamente presso tutti i Punti Vendita “Tigros” o su www.tigros.it: questo corso è chiuso, ma la preiscrizione agli altri possibile sul sito stesso, scegliendo il proprio corso preferito o chiamando il numero verde Tigros 800905033.

Noi lo seguiremo con il nostro consueto Liveblog.