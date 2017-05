Ai Giardini Estensi il “Concerto versatile” di Antonella Ruggiero

Antonella Ruggiero

VareseVive con il Patrocinio e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, la collaborazione del Comune di Varese e della Camera di Commercio e il contributo di regione Lombardia presenta nel cortile d’onore di palazzo Estense il “Concerto Versatile” di Antonella Ruggiero, sabato 27 maggio 2017 alle 21.

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più straordinarie del panorama italiano, ha attraversato gli ultimi venticinque anni della musica italiana, prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novanta, con una straordinaria carriera solista.

La sua abilità di interprete, intrecciata a una naturale curiosità e al desiderio di spaziare oltre i confini dei linguaggi tradizionali, ha saputo toccare campi distanti tra loro.

La sua carriera infatti non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha attraversato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana, per poi spingersi fino alle atmosfere di Broadway, al fado portoghese e alla canzone d’autore italiana grazie ad un percorso nel mondo del cantautorato più raffinato del panorama italiano.

Il “Concerto Versatile” quindi riunirà pop, musica sacra e musiche dal mondo in un concerto che presenta tutti i suoi più grandi successi, da “Vacanze romane” al più recente “Echi d’infinito”, e riproponendo inoltre in chiave nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana: tra i brani tra l’altro ci sarà anche l’occasione per un omaggio a Bruno Lauzi.

ANTONELLA RUGGIERO

Concerto versatile

Sabato 27 maggio 2017 – Ore 21.00

nel cortile d’onore del Palazzo Estense

Via Sacco 1, Varese

(In caso di maltempo si terrà nella tensostruttura dei giardini estensi)



INGRESSO LIBERO