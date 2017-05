Aiutaci ad aiutare, la Croce rossa lancia la raccolta alimenti

Foto varie

Un italiano su dieci non è in grado di provvedere in modo adeguato ai propri bisogni essenziali, primo tra tutti l’alimentazione. Secondo l’Istat il 28,4% della popolazione è a rischio di povertà ed esclusione sociale.

Le difficoltà economiche diventano causa di emarginazione, alienazione e solitudine.

Non è solo fame.

Croce Rossa, da sempre accanto ai più deboli, sostiene circa 1.000 indigenti nella provincia di Varese con un aiuto alimentare.

Il crescente bisogno ci costringe a chiedere il vostro contributo con una raccolta di alimenti organizzata dai Comitati C.R.I. di Varese, Luino, Medio Verbano e Valceresio.

Sabato 20 maggio potrai “aiutarci ad aiutare”, dicono dalla CRI.

COSA Potrai donare:

• OLIO

• CARNE in SCATOLA

• TONNO

• PASTA / PASTINA

• BISCOTTI

• ZUCCHERO

• MARMELLATA

• SOSTITUTI del PANE

• IGIENE PERSONALE

• PRODOTTI per la PULIZIA della CASA

DOVE potrai donare:

Le donazioni potranno essere fatte presso i seguenti punti vendita, dove saremo tutta la giornata di sabato 20 maggio:

IPERMERCATO CARREFOUR LUINO – Viale Flavio Fornara, 5 – 21016 Luino

CARREFOUR BISUSCHIO- Via degli Alpini,1 – 21050 Bisuschio

TIGROS BREBBIA – Via Trento, 21 – 21020 Brebbia

CARREFOUR CANTELLO – Via Elvezia – 21050 Cantello

TIGROS VARESE – Via Cadore, 52 – 21100 Varese

TIGROS MALNATE – Via John Fitzgerald Kennedy, 34 – 21046 Malnate

TIGROS BUGUGGIATE – Via Giuseppe Verdi, 24, 21020 Buguggiate

TIGROS CASTRONNO – Via Piave angolo Via Roma, 21040 Castronno