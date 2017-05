Al Bano: “Un abbraccio carico di felicità a tutti voi”

foto Fabio Ferrari - LaPresse.15 02 2011 Sanremo IM.61mo festival della canzone italiana.Albano Carrisi.nella foto: Albano Carrisi..photo Fabio Ferrari - LaPresse.15 02 2011 Sanremo IM.61th Festival of Italian Song.Albano Carrisi.in the photo: Albano Carr

«Un carico di felicità a tutti voi. Non venivo a Legnano dagli anni ’70 ed è stato bellissimo tornare. Qualche anno di più ma sempre tanta voglia di lasciare il segno». Al Bano ieri sera, lunedì 8 maggio, ha fatto tappa al Teatro Galleria di Legnano con il suo spettacolo.

L’artista pugliese ha offerto al pubblico un concerto che ha ripercorso il suo sterminato repertorio canoro. Da “Nel sole”, il pezzo che nel 1967 fece da trampolino di lancio per una carriera che si appresta a tagliare il traguardo del mezzo secolo, fino ai successi più recenti. Il cantautore pugliese, ormai considerato un ambasciatore della tradizione musicale italiana nel mondo, ha eseguito le canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare tre generazioni. Non sono mancati i brani scritti in coppia con Romina Power come “Nostalgia canaglia”, “Felicità”, “Ci sarà” e “Cara terra mia”.