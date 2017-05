Al cinema con un'”adorabile nemica”

cinema film pellicole locandine

Shirley MacLaine è la protagonista di Adorabile nemica, al cinema da giovedì 4 maggio. Harriet Lauler è una milionaria bisbetica ed abituata ad usare le persone per raggiungere i propri scopi.

Maniaca del controllo fino all’ossessione, la donna incarica una giovane giornalista (Amanda Seyfried) di scrivere la storia della sua vita, in modo da preparare un elogio che verrà letto il giorno del suo funerale. Fra le due, che non potrebbero essere più diverse, nascerà inaspettatamente una strana e divertente amicizia.

Gold – La grande truffa uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio. Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un imprenditore che, alla ricerca di un guadagno che gli cambi la vita, vola in Indonesia per un’impresa folle, in cui investe tutto il suo denaro. Insieme al geologo Michael Acosta (Edgar Ramirez) scoprirà una delle più grandi miniere d’oro del mondo e diventerà finalmente milionario. Il passo successivo sarà la conquista di Wall Street, un obiettivo molto difficile…

Codice Unlocked, film dal cast straordinario, racconta la storia di un agente della CIA, Alice Racine (Noomi Rapace). Nel corso di un interrogatorio, riesce ad estorcere ad un corriere che lavora per un gruppo di terroristi importanti informazioni su un imminente attentato in Gran Bretagna. Solo dopo aver condiviso quanto appreso con il suo responsabile, Alice si rende conto di aver rivelato notizie decisive ad una possibile “talpa”; dovrà allora impegnarsi in prima persona per scongiurare un attacco biologico che sta per colpire la città di Londra. Nel film recitano volti noti, come Orlando Bloom, Michael Douglas, Toni Collette, e John Malkovich.