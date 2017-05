Al cinema torna Jack Sparrow

cinema film pellicole locandine

Torna il leggendario Jack Sparrow con Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar, in uscita il prossimo 24 maggio. Il pirata interpretato da Johnny Depp diventa il bersaglio di nuovi nemici, capitanati da Armando Salazar (Javier Bardem). Il Capitano Salazar ha l’ambizioso obiettivo di eliminare dalla circolazione tutte le navi pirata e sterminarne gli equipaggi.

L’unica speranza di sopravvivenza per Sparrow è trovare il Tridente di Poseidone; nella ricerca lo aiuteranno un’astronoma, Carina Smyth (Kaya Scodelario) e un giovane marinaio, Henry Turner (Brenton Thwaites). Sullo sfondo compare Hector Barbossa (Geoffrey Rush), come sempre indeciso se collaborare con Jack oppure tradirlo…

Cuori puri, con Barbora Bovulova, è in arrivo giovedì 24 maggio. Agnese, appena diventata maggiorenne, è devota e decisa ad abbracciare la castità fino alle nozze. Stefano, invece, ha 25 anni e lavora come custode in un parcheggio, ai confini di un campo rom. Sebbene non potrebbero essere più diversi, tra i due ragazzi nasce un’inaspettata storia d’amore, che ben presto metterà gli ideali di Agnese a dura prova.

47 metri uscirà nelle sale italiane il 25 maggio. Lisa (Mandy Moore), abbandonata dal fidanzato che la reputa troppo noiosa, decide di dare una svolta alla sua vita. Insieme alla sorella Kate (Claire Holt) la giovane vola in Messico, alla ricerca di avventura e divertimento. Dopo l’incontro in un bar locale con due personaggi non proprio raccomandabili, le due protagoniste si cimentano in una pericolosa prova di coraggio. Chiuse in una gabbia metallica calata in acqua, Lisa e Kate di trovano a diretto contatto con la fauna marina, quando la struttura si sgancia dalla barca cui era assicurata, lasciando le due sorelle sole e in balia degli eventi…