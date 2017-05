Al Giro è il giorno di Rolland, i big stanno a guardare

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Tappa interlocutoria ma vincitore di prestigio nella 17a tappa del Giro d’Italia, la Tirano-Canazei di 219 chilometri. A conquistare il traguardo per primo è stato il francese Pierre Rolland, ex astro nascente del ciclismo francese che non ha forse confermato le aspettative che in passato c’erano su di lui ma che rimane un gran bell’interprete di questo sport.

Rolland, già applaudito a Varese in occasione di un paio di Tre Valli, faceva parte della fuga piuttosto variegata che ha animato la tappa. Il suo attacco è arrivato a circa 8 chilometri dall’arrivo e gli ha permesso di staccare i compagni di azione, che non hanno trovato il giusto accordo e quindi non sono riusciti a riprendere il capitano della Cannondale-Drapac. Al secondo posto, con 24″ di ritardo, altro corridore prestigioso, l’ex iridato portoghese Rui Costa (UAE) che ha preceduto nella volata ristretta Izaguirre. Italiani ancora in ombra.

Il gruppo della maglia rosa non ha forzato, anche in virtù della battaglia di ieri e di un percorso faticoso all’inizio (Aprica e Tonale) ma abbastanza traquillo nella seconda metà. Dumoulin, Nibali, Quintana e gli altri uomini di classifica sono arrivati a quasi 8′: tutto invariato nella graduatoria generale.

Domani – giovedì 25 – si torna in montagna con una frazione breve ma intensa da Moena a Ortisei: cinque i GPM con – nell’ordine – Pordoi, Valparola, Gardena, Pinei e Pontives, quest’ultimo un prima categoria a 4 chilometri dall’arrivo. Potrebbe accadere di tutto, ma per scalzare Dumoulin (mal di pancia permettendo) servirà anche fantasia, non solo gambe.