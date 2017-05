Al Giuditta Pasta in scena la solidarietà

teatro giuditta pasta saronno 141 tour

Il Rotary Club Saronno promuove la rappresentazione teatrale a scopo benefico dal titolo “Con tutto il bene che ti voglio”.

Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 maggio, alle ore 21.00, al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Non è la prima volta che Saronno ospita, con gran piacere e successo, la Compagnia teatrale dilettantistica “Noi Domani” di Guanzate. La Compagnia è nata circa 30 anni fa ed è aperta a “ragazzi” dai 6 ai 100 anni.

Grazie all’esperienza maturata soprattutto nelle commedie teatrali dialettali, il Laboratorio “Noi Domani” è stato invitato per tre anni consecutivi a Sanremo per partecipare ad un concorso per compagnie dialettali provenienti da tutta Italia, garantendosi, per due anni di fila, il premio come miglior compagnia, attore e attrice protagonista.Da qualche anno, per accontentare i propri “fans”, la Compagnia ha deciso di alternare la commedia dialettale con quella in lingua, così come avverrà il prossimo 6 maggio.

I proventi dello spettacolo saranno integralmente devoluti alla Focris di Saronno a titolo di contributo per l’allestimento di una stanza multisensoriale (c.d. metodo di Snoezelen) dedicata agli ospiti affetti da Alzheimer e deficit cognitivi. Qui la persona entra in contatto con suoni, luci e immagini che possono stimolarne i sensi e favorirne il rilassamento.

«Si ringrazia vivamente il Comune di Saronno che, ancora una volta, concedendo il patrocinio all’evento ha manifestato la propria sensibilità nell’accogliere le iniziative organizzate dal Rotary riconoscendone l’importanza e la fondatezza degli scopi».

I biglietti sono disponibili presso il Rotary (contattare il numero 347/5337584), la Focris oppure saranno acquistabili direttamente la sera dello spettacolo. I costi sono di € 10,00 per gli adulti ed € 5,00 per i minori di 10 anni.