Al Monastero le Olimpiadi dei giochi dimenticati

Campana, corsa coi sacchi, tiro alla fune: i passatempi di una volta sono protagonisti della terza edizione delle Olimpiadi dei giochi dimenticati, una grande festa in programma domenica 21 maggio 2017 al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), a Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) e al Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) e pensata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per trasmettere ai più piccoli e alle famiglie il piacere di mettere in moto la fantasia. Una giornata all’aria aperta, lontano da tv, social network e videogame, per riscoprire un prezioso patrimonio culturale dal significato altamente educativo, che si fonda sulla consapevolezza del valore della creatività e del fare squadra.

Al Monastero di Torba, nel prato ai piedi della torre, dalle ore 14 alle 18 i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno partecipare a tornei di giochi a squadre e gare di abilità. Attività come la corsa coi sacchi, il tiro alla fune, rubabandiera, coda di cavallo, uovo nel cucchiaio, il salto della corda multiplo, la carriola e saltabottiglia si alterneranno ai classici giochi da cortile, da mosca cieca, a strega comanda colore, un due tre stella, quattro cantoni e rialzo. Durante tutta la giornata, inoltre, si potranno effettuare visite al complesso monastico.

Con il Patrocinio di Provincia di Varese. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Giorno e orario: domenica 21 maggio 2017 dalle ore 14 alle 18

Ingressi manifestazione: Intero € 8; Iscritti FAI € 4

Per i genitori accompagnatori: Intero € 6,50; Iscritti FAI gratuito

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331-820301; faitorba@fondoambiente.it – www.fondoambiente.it