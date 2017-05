Al Museo Realini apre la mostra “Forma dal passato”

Eventi

Aprirà sabato 13 maggio con l’inaugurazione alle ore 16.00 la nuova mostra del museo civico di scienze naturali “Mario Realini”.

La mostra, dal titolo “Forma dal passato – dal fossile al segno grafico”, come spiegano gli organizzatori: “La natura nasconde linee e forme che superano spesso la creatività artistica dell’uomo tra natura e arte. Abbiamo cercato nei fossili i dettagli nascosti da interpretare come segno ponte segreto. Questo il punto di partenza della ricerca fotografica. Per ogni esemplare abbiamo cercato quel particolare che più ne esaltava l’aspetto grafico, per rivelare quelle geometrie, in quelle forme naturali opera di processi chimici, fisici o biologici, che colpiscono la nostra immaginazione”.