Al torneo della Brunella irrompe il calcio femminile

varie anffas

Giunge alla sesta edizione il torneo di calcetto 5 vs 5 della Brunella. Anche quest’anno, in occasione della Festa e Sagra dedicata a Sant’Antonio da Padova, il torneo, che vede la partecipazione di 16 squadre aperte ai “giovani” dai 16 ai 99 anni, si svolgerà presso il campo dell’Oratorio della Brunella in via Crispi, dal 27 maggio al 9 giugno, giorno delle finali.

Il torneo non prevede premi se non una Coppa alla squadra prima classificata e si svolge nello spirito di un sano agonismo; in questa edizione, come anche nelle precedenti, vi è una nutrita partecipazione di squadre che arrivano da oltre i confini della Comunità Pastorale di Sant’Antonio Abate, della quale la parrocchia della Brunella fa parte. Tutte le sere funzionerà un servizio di cucina con possibilità di gustare braciole, salamelle, patatine accompagnate da un buon bicchiere di vino o birra. Le partite cominciano alle 20 orario in cui apre i battenti anche la cucina che resta aperta fino alle 22.30 circa. Novità di quest’anno, un torneo di calcetto femminile che si svolgerà la sera dell’8 giugno. Nella serata del 3 giugno le partite saranno anticipate alle 17.50 per dar modo a tutti di assistere alla finale di Champions League sul grande schermo, sempre in Oratorio.