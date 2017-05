Al via i lavori di pedonalizzazione in via Venegoni

foto di Legnano

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di pedonalizzazione e trasformazione in Zona a Traffico Limitato (ZTL) del tratto di via Mauro Venegoni compreso tra piazza del Popolo e la stazione ferroviaria.

Il progetto è stato presentato dall’assessore alle Opere Pubbliche, Antonino Cusumano, che ha sottolineato l’importanza di questo intervento: «L’Oltrestazione non ha una vera piazza degna di questo nome fruibile dai cittadini come luogo di passeggio e aggregazione. La nascita di una ZTL trasformerà radicalmente l’area rendendola più vivibile e attrattiva. Ne trarrà beneficio anche la sicurezza in tutta la zona a ridosso della stazione ferroviaria. Sarà inoltre superata l’anacronistica e pericolosa situazione della pista ciclabile che attualmente passa sotto i binari e sbuca in senso vietato».

La versione definitiva è stata elaborata in stretto contatto con la Consulta e i commercianti che hanno apprezzato la volontà di riqualificare la via. Il piano stradale sarà rialzato, pavimentato e reso accessibile soltanto agli automezzi dei residenti e per il carico e scarico merci. E’ previsto un arredo urbano con panchine, fioriere, alberi e giochi per bambini. Sarà migliorata anche l’illuminazione. L’intervento si colloca nel più ampio intervento di potenziamento dei percorsi ciclabili in città. A lavori ultimati sarà possibile andare sulle due ruote dal parcheggio di via Matteotti fino al viale Sabotino e da qui, una volta collegati i due tratti già esistenti, raggiungere il nuovo ospedale.