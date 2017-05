Al via la Ciclovarese challenge cicloscalate

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Scatta domenica 21 maggio una nuova edizione della Ciclovarese Challenge Cicloscalate. Quest’anno saranno quattro le prove del circuito per gli scalatori inserite nel Progetto Ciclovarese alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra provincia. Toccherà ancora una volta alla Brusimpiano – Santuario Madonna di Ardena aprire la serie degli appuntamenti domenica 21 maggio.

La decana di queste manifestazioni, è infatti giunta alla dodicesima edizione, è voluta dal gruppo Amici de Cuvignone con la collaborazione tecnica della S.C. Alfredo Binda. Iscrizioni libere a tutti sul posto, a Brusimpiano e partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con il ricavato che verrà devoluto per il restauro del Santuario di Ardena.

Seconda tappa il 18 giugno con in cabina di regia Alice Onlus e Newsciclismo.com. Si pedalerà da Rancio Valcuvia a Brinzio con una novità, la manifestazione sarà aperta a tutti, con la possibilità per i tesserati agonisti di tutti gli enti di gareggiare con una classifica per categoria a loro riservata nella prima prova di Campionato Provinciale.

Novità per il 2017 la Cittiglio – Vararo con la partenza voluta dagli organizzatori del team Newsciclismo.com davanti alla casa natale di Alfredo Binda. Anche in questo caso manifestazione aperta a tutti e graduatoria speciali per i tesserati nell’evento valido come prova unica di Campionato Regionale Lombardo Cronoscalata e prova del Campionato Provinciale. Gran finale il 10 settembre con la classica cicloscalata del Piccolo Stelvio, premiazioni finali, con premi speciali a chi avrà fatto tutte e quattro le prove, il 28 ottobre all’ Hotel La Bussola di Cittiglio.