Al via la prima Festa contadina

L’oratorio di Galliate Lombardo organizza domenica 14 maggio la Prima festa contadina: un tuffo nel passato per rievocare antichi mestieri.

Apertura della festa ore con 11:00 con stand gastronomico (saranno servite salamelle, patatine birra, pane e salame, vino panino mozzarella e pomodoro).

Durante tutta la giornata ci saranno le bancarelle degli hobbysti.

Per i bambini ponte tibetano e tirolese a cura della Protezione Civile di Olgiate Olona e truccabimbi. Nel pomeriggio gimkana con la carriola a premi per mamme e bimbi; dimostrazione cinofila a cura della Guardia di Finanza di Malpensa e Agility Dog con Bios Varese ed esibizione di ginnastica artistica a cura della Ginnastica Daverio.