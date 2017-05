Al via la settimana della sicurezza stradale: “Fioeù, va pian”

campagna sicurezza stradale

Dall’ 8 al 14 maggio 2017 si terrà la quarta settimana mondiale sulla Sicurezza stradale organizzata dalle Nazioni Unite. Quest’anno il tema è quello della “velocità”: un fattore che contribuisce a circa un terzo di tutti gli incidenti stradali mortali nei paesi ad alto reddito.

La Settimana per la sicurezza stradale globale 2017 “Sea likes, slow down” si propone di aumentare la comprensione agli utenti della strada dei pericoli della velocità e generare azioni positive e misure per contrastare questo importante fattore di rischio, per ridurre morti e lesioni stradali.

La Polizia locale di Olgiate Olona aderisce a questo evento con le seguenti iniziative: