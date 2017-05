Aldo Monza è il nuovo allenatore della Caronnese

aldo monza pro patria

La Caronnese guarda al futuro e a pochi giorni del temine della stagione sportiva 2016-2017 ufficializza già importanti rinforzi in ambito societario e nomina gli allenatori della Prima Squadra e della Juniores Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione dell’associazione guidata dal presidente Reina ha ridefinito il suo assetto societario nominando vicepresidente Giuseppe Pirola, proprietario di Unet Energia che è sponsor di maglia della società, accanto agli attuali vicepresidenti già in carica. «Ho un forte attaccamento per questa società e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo – afferma Pirola in una nota -, insieme al Presidente e a tutti gli altri amici del consiglio stiamo sviluppando un bellissimo progetto tecnico sportivo pluriennale ponendoci degli obiettivi ambiziosi che riteniamo raggiungibili grazie ad una sana politica di gestione delle risorse».

All’interno dell’organizzazione della Caronnese è quindi stata creata, accanto alla figura di Luca Vannini confermato direttore generale del settore giovanile, il ruolo di direttore generale. A ricoprire questa nuova figura è stato chiamato Paolo Taveggia, uomo di grande esperienza nel mondo sportivo e calcistico.

Taveggia ha ricoperto ruoli rilevanti nella sua carriera: spiccano, tra gli altri, i ruoli di Direttore Organizzativo del Milan dal 1986 al 1993, di Responsabile Organizzativo area nord dei Mondiali di Calcio Italia 90, di Responsabile Media dei Mondiali di Calcio USA 94, di Delegato Champions League dal 1998 al 2002, di Local Organizing Director presso l’AIBA World Boxing Championship, di Amministratore Delegato del Team Dolce & Gabbana all’interno della World Series of Boxing e negli ultimi anni di Amministratore Delegato della Champions International Camps.

«Sono onorato di essere stato scelto dalla Caronnese per ricoprire questo nuovo ruolo – ha dichiarato Taveggia – conosco la serietà di questa società che si è sempre distinta nel calcio dilettantistico che conta raggiungendo importanti traguardi. Metterò a disposizione la mia esperienza maturata sul campo in tanti anni di attività e sono sicuro che tutti insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni».

Il Consiglio di amministrazione ha ufficializzato anche la nomina del nuovo allenatore della Prima Squadra: a guidare in Serie D la Caronnese la prossima stagione sportiva sarà Aldo Monza che siederà sulla panchina rossoblù con alle spalle un’importantissima carriera sia da calciatore (come centrocampista mediano-incontrista), sia da allenatore. Da mister ha guidato in Lega Pro la Pro Patria, vinto i playoff promozione di Eccellenza con il Legnano e nell’ultima stagione ha salvato il Ciserano nel Girone B di Serie D

Il Consiglio della Caronnese ha inoltre riconfermato Andrea Vecchio alla guida della Juniores Nazionale.

«La nostra Caronnese si rinforza per il prossimo futuro – ha dichiarato il presidente Reina a margine del Consiglio -. Crediamo che queste novità possano rappresentare già delle valide iniezioni di fiducia per tutti. Stiamo disegnando una nuova Caronnese, abbiamo tante idee e tanta voglia di fare. Tutti i consiglieri si sono impegnati a dare un forte contributo e siamo sicuri che insieme faremo grandi cose. Questo è solo l’inizio».