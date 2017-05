Alfieri e Salvini giovedì mattina al mercato

Giornata politicamente intensa per il mercato cittadino. Nella mattina di giovedì 25 maggio è infatti in programma la visita di due big della politica tra le bancarelle: per il Partito Democratico, a sostegno del sindaco uscente Laura Cavalotti, sarà presente alle 9.30 il segretario regionale Alessandro Alfieri: mentre per la Lega Nord, a sostegno del candidato sindaco Dario Galli sarà presente alle 10 il segretario nazionale del Carroccio, Matteo Salvini.