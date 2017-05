Alimentazione e diabete, come mangiare senza paure

apparecchi laser operazione sala operatori

Colpisce molte persone, di tutte le età, che per tutta la vita devono tenere sotto controllo alimentazione e tasso di insulina, per evitare conseguenza anche molto gravi. Ma vivere una vita normale e piacevole è possibile, anche con un’attenzione all’alimentazione che permetta di coniugare gusto e salute.

Per questo l’11 maggio al Buongusto Tigros di Buguggiate si parlerà di “Alimentazione e diabete” con l’aiuto dell’associazione Adiuvare: il professor Alessandro Salvatoni, associato di pediatria all’Università dell’Insubria e la dottoressa Elisa Nebuloni, dietista specializzata in scienze degli alimenti e della nutrizione umana affronteranno l’alimentazione più corretta per questo tipo di malattia:con la collaborazione dello chef Francesco Testa, de “La tana d’orso” di Mustonate, che realizzerà gustosi piatti “in linea” con i suggerimenti.

Come sempre, i corsi sono gratuiti e possono aderire all’iniziativa tutti coloro che saranno in possesso della “Tigros Card”, card elettronica rilasciata gratuitamente presso tutti i Punti Vendita “Tigros” o su www.tigros.it: la preiscrizione ai vari corsi è poi possibile sul sito stesso, scegliendo il proprio corso preferito o chiamando il numero verde Tigros 800905033.

L’iscrizione a questo corso è però già chiusa: non vi resta altro da fare perciò che passare al Buongusto, accontentandovi dei posti “non in prima fila” che troverete, o seguirlo con il nostro consueto Liveblog.