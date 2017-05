Alimentazione e gravidanza, una serata al supermercato per scoprire di più

La gravidanza è un momento importante: e chi non ha mai amato stare attenta alla “dieta”, intesa come corretto stile di vita, può vedere questo come un momento per iniziare, per il proprio bambino.

Proprio per questo, uno dei corsi Tigros, specificamente dedicato alla salute, si occupa di questo particolare momento: con l’aiuto di una famosa dietologa già nota ai corsi Tigros, Carla Lertola (nella foto, con Donatella Fossa in un incontro già svolto sull’argomento) e del reparto di ginecologia dell’ospedale di Busto Arsizio.

L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio 2017 alle 17 al ristorante Buongusto di Busto Arsizio: l’incontro, dal titolo “La dieta in gravidanza” è a cura del presidio di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Busto, con il direttore Paolo Beretta,il dirigente Medico, la dottoressa Donatella Fossa, oltre naturalmente a Carla Lertola, Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione e vede la collaborazione dell’associazione Robin Foood, associazione no profit nata dall’idea di Carla Lertola.

L’evento è chiuso (ma è sempre possibile presentarsi al Buongusto Tigros di Busto, anche se non verrà riservato un posto a chi non ha prenotato), e noi lo seguiremo, come di consueto, con il nostro liveblog.