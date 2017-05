Alimentazione e primo soccorso per chi va in montagna

escursione notturna

Venerdì 5 maggio alle ore 21 presso la sede CAI Luino in via B.Luini 16 il CAI e SOS Tre Valli di Cunardo propongono una serata informativa dedicata alla sicurezza e alimentazione in montagna.

Infatti con la bella stagione, sempre più persone si avvicinano alla montagna, chi per percorrere i sentieri delle nostre belle vallate e chi per cercare funghi. Attività molto belle e appaganti perché trasmettono emozioni e regala panorami indimenticabili a chi li pratica. Ma andare in montagna o semplicemente in un bosco alla ricerca di funghi è un'attività che va intrapresa e affrontata con senso di responsabilità.

Troppo spesso ci giungono notizie di persone coinvolte in incidenti più o meno gravi e di smarrimenti. In questa serata gli argomenti saranno essenzialmente dedicati al primo soccorso e modalità di richiesta di intervento in caso di incidente ma anche a una corretta alimentazione e il tipo di abbigliamento e calzature da indossare.

Intervengono:

– Dr. Angelo Gervasini medico-direttore sanitario SOS Tre Valli di Cunardo e socio del CAI Varese gruppo senior

- Rosaria Grippaldi – infermiera professionale – volontaria 118 SOS Tre Valli di Cunardo – cicia CAI Luino

Ingresso libero