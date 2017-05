Alla Elmec una giornata dedicata alla cultura “green”

Sabato 6 maggio, in tanti hanno scelto di trascorrere il sabato presso la sede di Elmec Solar – azienda da anni presente sul mercato fotovoltaico e dei sistemi di accumulo – per aggiornarsi sul progresso energetico della casa legato all’impiego di impianti fotovoltaici e batterie. Una frontiera che avvicina chi ne fruisce sempre di più all’indipendenza dalla rete elettrica. La giornata ha permesso anche di trattare il tema della sostenibilità, dando risalto ad una nuova ‘cultura green’ che sempre più sta entrando nella vita di tutti i giorni, sia nella cura degli ambienti domestici che di quelli esterni.

Dopo il tutto esaurito registrato nella prima edizione di ottobre, organizzata proprio nel giorno del cambio dell’ora, Elmec Solar ha fatto il bis con un evento in cui ha dato una panoramica aggiornata sull’autoconsumo e sulle tecnologie di ultima generazione che stanno rivoluzionando il mercato, temi affrontati grazie all’intervento di esperti del settore. Un ‘upgrade’ determinato dall’interesse crescente mostrato dei varesini oltre che dalla rapida evoluzione del mercato e della tecnologica.

Sono stati tanti gli interventi di un pubblico partecipe e interessato, che ha fornito spunti e rivolto domande. Secondo un concetto di casa sostenibile a 360°, la parte finale della giornata è stata dedicata ad una panoramica sulle tecnologie elettriche più aggiornate per la cura del giardino a ridotto impatto ambientale, in un momento curato da Agricola Home&Garden, realtà leader sul territorio varesino nella cura del verde, che da sempre ha a cuore la sostenibilità.

«Sono entusiasta per l’importante partecipazione di un pubblico, che si è dimostrato competente e davvero attento alla sostenibilità. – ha commentato l’Amministratore Delegato di Elmec Solar Alessandro Villa – E’ stata la conferma di un’attenzione crescente verso le criticità energetiche attuali e verso il fotovoltaico come soluzione vincente. La cultura diffusa che abbiamo riscontrato in merito a questi temi ha testimoniato la consapevolezza di quanto la questione energetica sia fondamentale per l’umanità, soprattutto in previsione del domani che verrà».

L’INDIPENDENZA ENERGETICA E COME OTTENERLA

Quando qualche anno fa si ipotizzò che le abitazioni avrebbero potuto raggiungere soglie di indipendenza energetica vicine al 50% grazie all’uso combinato di sole, vento e geotermico, molti preferirono considerare quell’ipotesi come un esercizio di pura fantasia. Solo pochi visionari si resero conto che si stava invece parlando della prima Rivoluzione Energetica Green della storia dell’umanità e decisero di concentrare i propri sforzi nella ricerca avanzata, costituendo veri e propri poli tecnologici dedicati. Uno sforzo che Elmec Solar ha condiviso sin da principio, stringendo accordi strategici con i più importanti brand coinvolti. Grazie a quegli sforzi congiunti è stato possibile dare un impulso decisivo alla produzione di sistemi avanzati che già oggi sono in grado di aumentare la propria indipendenza dalla rete elettrica fino all’80%, con il solo utilizzo dell’energia solare. Modulare la produzione energetica in funzione delle proprie abitudini di consumo, al costo di un’utilitaria. Questa è la Rivoluzione Green che troverà spazio nell’Energy Independence Day. Per ottenerla è sufficiente l’installazione di un sistema di produzione fotovoltaica combinato ad una batteria di accumulo. Un binomio semplice solo in apparenza, che nella realtà può raggiungere lo scopo solo se realizzato secondo criteri precisi, che non possono prescindere da una dettagliata analisi delle esigenze di consumo, da una progettazione coerente con lo scenario di utilizzo dall’adozione delle soluzioni più evolute di produzione e accumulo. Tutti aspetti che il team Elmec Solar cerca da sempre di affrontare con professionalità e affidabilità.