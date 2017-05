Alla fiera di San Pancrazio si parla di giovani e tecnologia

Foto varie

L’Associazione Fiera di San Pancrazio è lieta di invitare la cittadinanza alla tavola rotonda Lavoro: tecnologia, ricerca e spazio ai giovani. Parteciperanno ai lavori alcune delle personalità più importanti italiane e del territorio, che si sono distinte per meriti imprenditoriali, di ricerca e di studio.

Leader dell’azienda informatica Elmec, con sede a Brunello, e socio di Eolo, Rinaldo Ballerio, imprenditore varesino classe 1966, rappresenta senza dubbio una delle eccellenze del Varesotto. A lui il merito dell’Internet a portata di tutti, e il primato del marketing sui social network, in particolare su Linkedin, per promuovere la filosofia dell’impresa e trovare nuovi clienti.

Luca Mascetti, giovane ingegnere, porta alto il valore dell’istruzione tricolore all’estero. Laureato al Politecnico di Milano, ha trovato impiego al CERN di Ginevra nel campo degli studi informatici ed energetici.

Managing director di Sapra srl e co-fondatore del think tank Long Life Learning Club (Università Cattolica del Sacro Cuore), Mario Canziani rappresenta le nuove leve dell’alta imprenditoria varesina. Presidente del gruppo giovani di Confapi, Canziani è esperto di start-up e di strategie di marketing.

In collegamento Skype, infine, il sedicenne astigiano Valerio Pagliarino, vincitore del concorso UE dedicato ai giovani scienziati con il suo progetto LaserWan: connessione a banda ultralarga laser. Un’invenzione che in futuro potrebbe garantire la connessione web nei luoghi più sperduti a velocità elevatissime.

Quattro storie, quattro meravigliosi esempi di ricerca, cultura e imprenditoria italiana nel mondo. Un appuntamento imperdibile per capire come idee, talento e spirito imprenditoriale siano ottimi indicatori della strada per il successo.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017

ORE 21.00, PARCO SPECH

LAVORO: TECNOLOGIA, RICERCA E SPAZIO AI GIOVANI

Interverranno:

Dott. Rinaldo Ballerio — Elmec Informatica spa

Ing. Luca Mascetti — Ricercatore CERN

Mario Canziani — Sapra Elettronica srl

Valerio Pagliarino — Studente e vincitore del concorso Giovani Scienziati

della Commissione Europea

IL SITO DELLA FIERA