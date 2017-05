Alla Galleria Boragno la collettiva del Centro Artecultura Bustese

Foto varie

Anche quest’anno Bustolibri.com ospita la mostra collettiva di fine corsi del CAB (Centro Artecultura Bustese): sabato 6 e domenica 7 maggio alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio si terrà l’esposizione “Mostriamoci”, in cui saranno raccolte le opere degli allievi del Centro. L’evento celebra come ogni anno la conclusione dei corsi organizzati dall’associazione bustocca, permettendo a ciascuno degli allievi di esporre il meglio di quanto è stato prodotto nel corso dello studio delle diverse tecniche: acquerello, disegno, pittura, vetrata, fotografia.

La mostra sarà inaugurata sabato 6 maggio alle 17.30 e sarà visitabile liberamente per tutta la giornata di domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Gli altri eventi in programma alla Galleria Boragno nel corso della settimana:

– mercoledì 3 maggio alle 21 il secondo appuntamento con il Corso di Scrittura tenuto da Laura Pariani e Nicola Fantini;

– giovedì 4 maggio alle 18 la presentazione del libro “La stagione dei sogni e delle rose” di Rossana Cavazzi, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni;

– venerdì 5 maggio alle 18 l’incontro conclusivo del ciclo di Invito all’ascolto della musica classica con il Maestro Diana Re.

Ulteriori dettagli sono disponibili, come di consueto, sul sito ufficiale www.bustolibri.net.