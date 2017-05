All’Accademia musicale il pianista Giacomo Ronchini in concerto

musica classica

Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di musica all’Accademia musicale di Porto Ceresio diretta dal Maestro Giovanni Salvatore Astorino.

Domenica 14 maggio, alle 17, si potrà assistere ad un recital del pianista Giacomo Ronchini, già “enfant prodige” e oggi apprezzato esecutore e compositore.

Diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con il massimo dei voti e la lode, Ronchini ha esordito a soli tredici anni nel concerto K 414 di Mozart sotto la direzione di Daniele Gatti vincendo negli anni successivi le audizioni dell’Orchestra RAI e Pomeriggi Musicali con le quali esegue i Concerti di Mozart, Schumann, Liszt, Rachmaninoff.

Fin da giovanissimo frequenta l’Accademia d’archi di Cremona dando il via a diverse formazioni cameristiche, dal Duo al Quartetto, che si impongono all’attenzione del pubblico delle più prestigiose stagioni concertistiche italiane ed estere.

Tra gli ultimi importanti riconoscimenti l’invito da parte della Philarmonia Orchestra alla Royal Festival Hall di Londra, il diploma d’onore dell’Accademia Chigiana di Siena e il premio “Nuove Carriere” organizzato dal CIDIM-Unesco.

Il suo amore per la musica a tutto tondo lo porta negli ultimi tempi a spaziare con nuovi progetti solistici a nuovi arrangiamenti e riletture delle musiche di Antonio Carlos Jobim. I suoi due dischi dedicati alla bossa nova, Andorinha e Stones and Flowers, suggellano un connubio con il musicista brasiliano particolarmente interessante. Dal progetto su Jobim parte una nuova avventura musicale: l’uscita nel 2015 dell’album Selfportrait segna la sua svolta creativa alla quale si concede generosamente facendo seguire a breve distanza i successivi Forse un giorno e So Slow, so long pubblicati da Casa Musicale Eco ed editi da Da Vinci Publisher.

Ingresso libero