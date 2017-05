“Alle Poste del Buon Gesù ne succede una al giorno”

Foto varie

La nostra lettrice Dana Frontini ci invia la foto di una serranda chiusa. E’ quella dell’ufficio postale del rione Buon Gesù di Olgiate Olona.

“Io sono a piedi e invalida civile – scrive Dana – per me sono comode le poste al Buon Gesù a Olgiate Olona, oggi chiuse perché hanno la porta d ingresso rotta. Nell’ufficio sono solo in due persone, un giorno non funziona il servizio pacchi poi non funziona il servizi raccomandate”.

“Ho chiamato le poste centrali e se ne fregano – conclude la lettrice – ma a parte me come devono fare i pensionati che sono da soli e senza mezzi. Facciamo qualcosa”.