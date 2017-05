Allo Spazio Lavit si parla di patrimonio culturale italiano

lavit

L’Associazione Culturale Parentesi, in collaborazione con il Lions Club Varese Host, organizzano per lunedì 15 maggio, alle ore 21 presso lo “ Spazio Lavit ” in via Uberti n.42 a Varese all’incontro pubblico dal titolo “Per una nuova stagione del patrimonio culturale italiano”.

Presenti il dott. Leonardo Mendolicchio dell’Associazione Culturale Parentesi, il prof. Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore ” Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT, l’arch. Roberto Cecchi, assessore alla Cultura Comune di Varese.

Dibattito conclusivo con il pubblico presente in sala. Nel corso della serata sarà presentato il saggio del Prof. Giuliano Volpe “Un patrimonio italiano, beni culturali, paesaggio e cittadini”.