Alpini, la festa per l’85° del gruppo

Ottantacinque anni fa nasceva il gruppo alpini di Cuvio e il prossimo fine settimana si terrà una grande festa per ricordare questo evento che conta ancora oggi, a distanza di tanto tempo, un gruppo vivo e affiatato di commilitoni, ma anche di simpatizzanti.

Il 7 maggio, domenica, l’85° del gruppo partirà col ritrovo presso la baita del Campaccio.

Alle 9.30 è previsto il saluto d’onore al cippo degli alpini che precederà la sfilata per le vie del paese in programma per le 10.

Alle 10.30 ci sarà la messa e alle 12 un rinfresco aperto a tutti al parco feste di Cuvio.

A seguire pranzo.

Alla manifestazione parteciperà il coro Arnica di Laveno Mombello e la Filarmonica cuviese, col patrocinio della Proloco di Cuvio e del Comune di Cuvio.

Sarà una grande prova generale del raduno alpino che si terrà a Treviso il prossimo 14 maggio.