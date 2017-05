Alto Verbano, la finale play-off per la promozione in serie C

Foto varie

Esaltante finale di stagione per la squadra di calcio femminile Alto Verbano, fondata nel 1992 da Gianfranco Giuliani e che proprio quest’anno celebra i 25 anni di presidenza.

La società Luinese, domenica 7 maggio alle ore 16,00, presso il centro sportivo Margorabbia di Luino disputerà la finale play-off per la promozione in serie C (ingresso libero).

Il campionato, conclusosi settimana scorsa, ha già visto la promozione in serie C di un’altra squadra varesina il Ceresium Bisustum di Porto Ceresio. Mentre la compagine luinese, guidata dall’abile Alessio Boscaro, al termine di un combattuto testa a testa con le lecchesi del San Zeno, e’ riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto nella classifica finale, garantendosi così il diritto a disputare la finale play-off sul campo amico.

Emozioni e spettacolo garantito al centro sportivo Margorabbia, dove la forte compagine luinese, capitanata da Raffaella Gippini, se pur consapevole della propria forza troverà in campo un avversario ostico e ben organizzato.

La pagina facebook C.F. Alto Verbano e’ sempre aggiornata con notizie, risultati e classifiche.

Forza Alto Verbano!!