Anche a Besnate si potrà firmare contro l’ospedale unico

L'area dove sorgerà il nuovo ospedale di Busto Arsizio-Gallarate

La mobilitazione contro l’ospedale unico Gallarate-Busto si estende, dalle due città, anche ai Comuni circostanti.

Domenica 28 maggio, dalle 9.30 alle 12. il Comitato per il diritto alla Salute del Varesotto sarà in piazza a Besnate per informare sulla volontà di sostituire gli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio con un unico nuovo ospedale a Busto. «Sarà possibile firmare per chiedere il mantenimento dei due presidi ospedalieri» spiegano dal Comitato.

L’intenzione di estendere la mobilitazione era già stata annunciata nelle settimane scorse dal Comitato. Nel volantino che sarà distribuito il Comitato ricorda polemicamente che «la Regione e i sindaci di Busto e Gallarate stanno decidendo di fare un ospedale unico a Busto Arsizio» e che «gli ospedali esistenti di Gallarate e Busto saranno chiusi, tutto senza informare e coinvolgere i cittadini».