Andos apre i festeggiamenti per i 30 anni con la musica dei Pooh

Varese, concerto Pooh per Andos

I varesini hanno risposto calorosamente all’invito di Andos Varese, partecipando numerosi all’evento che dava il via ai festeggiamenti per i 30 anni di attività sul territorio (1987-2017) che si è svolto giovedì 18 maggio al Teatro Openjobmetis.

Il live concert dei Boomerang - official tribute band dei Pooh – ha infiammato la platea con l’interpretazione di molti successi del famoso complesso, che tutti hanno cantato. Un’emozione in più è stata offerta dall’apertura in scena di uno dei ventagli originali che componevano la scenografia del mitico concerto dei Pooh a Milano.

L’evento si è aperto con l’esibizione canora di Isabella Salamone, Valentin Mufila e Natalia Carpenco, di seguito la presentazione da parte dell’organizzatore Maurizio Benetazzo, della testimonial e madrina di Andos Varese l’imprenditrice varesina Marina Castelnuovo, nota come sosia ufficiale di Liz Taylor, e il saluto del sindaco Davide Galimberti.

L’incasso è stato devoluto all’Associazione nazionale donne operate al seno, sezione di Varese, che invita tutti a partecipare domenica 28 maggio alla terza edizione della “Camminata in Rosa” che si svolgerà per le vie del centro cittadino, con partenza e arrivo in piazza San Vittore, dove ci si ritroverà alle 9 per le iscrizioni.