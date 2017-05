Animali, piante vicini e lontani in mostra a Villa Mirabello

Venerdì 5 maggio alle 17.30 sarà inaugurata a Villa Mirabello, alla presenza del Magnifico Rettore dell´Università degli Studi dell´Insubria e del Sindaco di Varese Davide Galimberti, la mostra fotografica di Emanuele Biggi (naturalista, fotografo e conduttore del programma di RAI 3 Geo) dal titolo “Meet your neighbours”.

Si tratta di una esposizione di 40 pannelli fotografici di grande formato (70×100 cm) che ritraggono sia animali sia piante, con l´obiettivo di avvicinare visivamente al pubblico quelli che sono i protagonisti indiscussi degli spazi verdi e degli habitat attorno a noi, o in aree remote ed affascinanti del mondo, ponendo l’accento sull’unicità di queste specie che possono regalarci un momento di stupore nuovo ed inaspettato.

«Le specie sono fotografate direttamente nel loro habitat naturale, portandosi dietro un piccolo studio fotografico, proprio per ridurre al minimo lo stress – spiega Emanuele Biggi –. La Mostra mira a farci conoscere i piccoli animali che abitano intorno a noi – appunto i nostri “vicini” – ritraendoli con una particolare tecnica che li “decontestualizza” dal loro ecosistema, proprio per valorizzarne forma e bellezza. Gli scatti, infatti, sono effettuati su un fondo bianco retroilluminato: i soggetti vengono subito dopo liberati e, ovviamente, piante e fiori non vengono recisi. Si tratta sia di specie che incontriamo vicino a noi, in Italia, sia di specie provenienti da Paesi stranieri: fiori, piante e piccoli animali che magari ignoriamo o ci ripugnano, o che semplicemente non abbiamo mai osservato con attenzione, andare alla loro scoperta sarà, per il visitatore della Mostra, senz’altro una bella esperienza».

La Mostra è curata dal professor Adriano Martinoli, docente di Zoologia dell’Università degli Studi dell’Insubria, e dalla dottoressa Serena Contini, curatrice dei Musei Civici di Villa Mirabello e nasce dalla una consolidata collaborazione che ha visto in passato Mostre di grande successo come “I predatori del Microcosmo” e “Piante Guerriere” che hanno richiamato ai Musei Civici di Villa Mirabello oltre diecimila visitatori totali.

La Mostra fotografica sarà accompagnata da un ciclo di seminari (a carattere divulgativo, e con proiezione di fotografie e filmati), che ogni venerdì pomeriggio alle 17.00, sempre ai Musei Civici, porterà il pubblico alla scoperta di aneddoti e curiosità sugli animali, sulle piante e sulla biodiversità del nostro Paese.

A dare il via al ciclo di conferenze sarà proprio Emanuele Biggi, lo stesso venerdì 5 maggio alle ore 16.00, “Raccontare la natura meno conosciuta”. Nel corso della conferenza, una sorta di anteprima dell’inaugurazione, racconterà i retroscena della mostra “Meet Your Neighbours”, la natura ricca di vita, forme e colori vista attraverso gli occhi e le esperienze di un divulgatore scientifico “trucchi” fotografici e aneddoti divertenti.

Si proseguirà poi nelle seguenti date:

12 maggio ore 17.00, Serena Contini (Comune di Varese) “Animali vicini e lontani nell’arte”

19 maggio ore 17.00, Marco Colombo (Fotografo naturalista, vincitore del primo premio al concorso Wildlife Photographer of the Year 2016) “I “tesori” nascosti nei fiumi: una immersione nel mondo dei nostri vicini d’acqua dolce” – in collaborazione con l’evento “Di Terra di Cielo”

26 maggio ore 17.00, Francesco Tomasinelli (Biologo e comunicatore scientifico) “Vicini di casa. Gli animali selvatici che vivono nelle nostre città”

9 giugno ore 17.00, Damiano Preatoni (Università dell’Insubria) “M’appare la biodiversità: la cartografia ambientale nell’era digitale”

16 giugno ore 17.00, Nicola Ferrari (Università di Milano) “I vicini che non ti aspetti: i parassiti”

23 giugno ore 17.00, Martina Spada (Istituto Oikos) “Animali di strada: i nostri “vicini” in attraversamento senza strisce pedonali”.

L´ingresso a tutte le conferenze è libero