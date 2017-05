Anziano investito da un’auto in manovra

Le foto di Malnate

Verso le ore 11.00 di questa mattina, giovedì 11 maggio, per cause ancora in fase di accertamento, un signore di 78 anni è stato investito in via Trento a Malnate, nella zona vecchia di Gurone.

Secondo una prima ricostruzione l’anziano è stato colpito da un’auto in fase di manovra, riportando un trauma cranico e uno toracico. Il 78enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese.

Sul posto gli uomini della polizia locale di Malnate e i vigili di fuoco.