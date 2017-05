Aperte le iscrizioni per il Memorial Fabio Aletti

Lo spettacolo dei Da Move al Memorial Aletti di Biumo 2015

Il basket per adulti e ragazzi torna a Biumo con il Memorial Fabio Aletti, scomparso nel 2005 a soli 15 anni a causa di un tumore al cervello. La manifestazione, giunta alla 12^ edizione, si disputerà nel weekend del 23, 24 e 25 giugno e proporrà i tornei 3vs3 Under 13, Under 16, Open maschile e Open femminile.

Tra venerdì 23 e sabato 24 si giocheranno le fasi preliminari di tutte e quattro le categorie, mentre domenica 25 in campo le fasi finali con le conseguenti premiazioni.

Le iscrizioni possono essere inviate entro il 22 giugno alla e-mail info@memorialfabioaletti.it, tramite il sito www.memorialfabioaletti.it oppure consegnando il modulo compilato presso la Ricevitoria Piatti di “Piazza Repubblica” a Malnate, “Multietnica” di via Cairoli a Varese e la “Cartoleria Andreoni” di via Garibaldi a Varese.

La quota d’iscrizione è di €10 per ogni partecipante, al quale verrà consegnato un buono pasto e una t-shirt ricordo.

Per ulteriori informazioni, oltre al sito web e all’indirizzo e-mail di riferimento, sono disponibili anche le pagine Facebook e Twitter relative all’evento.