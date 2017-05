battesimo civico tricolore

Appuntamento a Villa Frua per le celebrazioni del 2 giugno. Come di consueto, in occasioni delle celebrazioni civili, verranno consegnate la bandiera e la Costituzione italiana ai neo-diciottenni. Il programma si svolgerà in questo modo: alle 16 e 30 introduzione da parte del Sindaco di Varese, Davide Galimberti, alle 17 consegna della Bandiera e della Costituzione ai diciottenni e alle 18 Concerto dell’Accademy Quartet, rassegna il Lago Cromatico.