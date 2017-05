Appuntamento con i libri alla Galleria Boragno

Riapre la libreria Boragno (inserita in galleria)

Bustolibri.com anche nella seconda settimana di maggio, con numerosi incontri di carattere scientifico (ma non solo) nella Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio. Di seguito il calendario completo:

– martedì 9 maggio alle 20.30 sarà ospite della Galleria Boragno la dottoressa Francesca Pistollato per la presentazione del suo libro "Epigenetica", edito da AIM International Publishing. L'epigenetica è una teoria scientifica che spiega come la realtà che viviamo nel mondo di tutti i giorni, ma anche il nostro benessere psicofisico e le nostre malattie, non siano necessariamente determinate dal DNA, ma dipendano anzi essenzialmente dalle scelte che compiamo nell'arco della nostra vita.

– giovedì 11 maggio alle 21 si terrà alla Galleria Boragno il secondo incontro con gli esperti dello studio di psicologia clinica e psicoterapia Bruno e Ferrario (www.studiobrunoferrario.it). Il ciclo di incontri è dedicato alla riflessione su problematiche psicologiche che riguardano molte persone e influenzano la loro qualità della vita. Questo secondo appuntamento, sempre curato dagli psicologi Marco Cribioli e Paola Pucalik, avrà per tema "La sottile linea della depressione".

- sabato 13 maggio alle 16 si terrà presso la nostra Galleria la conferenza del dottor Giovanni Antonio Giannotti, ricercatore e pioniere dell'omeopatia nella cura delle malattie croniche, autore tra l'altro del libro "La medicina degli ibridi omeopatici". Nel corso dell'incontro il dottor Giannotti illustrerà il suo innovativo metodo di cura basato sull'omeopatia (G.A.G. Method).

Segnalo inoltre due eventi collaterali che si svolgeranno in altre location cittadine: venerdì 12 maggio alle 21 l’alpinista e scrittore Mauro Corona sarà ospite del Teatro Sociale di Busto Arsizio per un incontro organizzato dal Club Amici della Montagna di Busto Arsizio in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione. L’ingresso per il pubblico è gratuito. Sabato 13 maggio dalle 15 alle 19, invece, lo Store AlanRed di via Cavour 1 ospiterà la presentazione dell’iniziativa “Libri Moda” in collaborazione con Bustolibri.com.