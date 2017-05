Arcisate Stabio: attivazione confermata per il 10 dicembre, slittano i collaudi

incidente arcisate stabio

Rfi conferma che la tratta ferroviaria Arcisate-Stabio sarà attivata come previsto per il mese di dicembre, ma secondo fonti svizzere cambia leggermente il cronoprogrammma.

Galleria fotografica Cantello - Arcisate Stabio piloni marzo 2017 4 di 15

Non tanto come conseguenza del crollo della gru al viadotto della Bevera, quanto per la frana che nel 2016 ha interessato il cantiere.

A darne notizia il Corriere del Ticino, che scrive: “Causa principale dei ritardi, fanno sapere le FS, è una frana sul cantiere capitata nel corso del 2016. L’evento «ha portato ad una rimodulazione delle lavorazioni, che saranno ultimate nel mese di ottobre», ossia cinque mesi dopo il previsto. Al momento, «sono in corso i lavori tecnologici e il completamento delle opere civili (come il viadotto sul torrente Bevera). A seguire si procederà con gli impianti ferroviari». Bisognerà attendere il mese di novembre, osservano le FS, per avviare il collaudo della linea sul versante italiano, con dei collegamenti di prova. Per i test, sarà dunque a disposizione un solo mese”.