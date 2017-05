Arte e gioco si fondono con Digi.Art museo

Sabato 27 maggio alle ore 17.00 presso la sala Don Rossi di Palazzo Marliani-Cicogna di Busto Arsizio, verrà inaugurato il Progetto didattico multimediale DIGI.ARTmuseo a cura dell’Istituto Comprensivo Bertacchi, Scuola Secondaria di Primo Grado “Biagio Bellotti”.

Il progetto, sviluppato dalla docente di educazione artistica e Animatore Digitale Michela Marcellino, consiste nella realizzazione di giochi didattici multimediali dedicati ai ragazzi delle Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado in visita alla Collezione delle Civiche Raccolte di Palazzo Marliani-Cicogna.

Nuove tecnologie e innovazione per la didattica: i visitatori avranno la possibilità di utilizzare un supporto multimediale messo a disposizione dal Comune che permetterà loro di conoscere alcune delle opere della Collezione giocando e divertendosi. I giochi (di cui alcuni realizzati in lingua inglese) sono divisi in due fasce, Primaria e Secondaria, e quindi classificati in base al tema, Natura Morta, Ritratto, Paesaggio, Opere Astratte, e in base al periodo storico di appartenenza, Opere dell’Ottocento, del Novecento e Contemporanee.

L’Istituto, con la collaborazione di alcuni studenti dell’ITE TOSI coinvolti in modalità alternanza scuola-lavoro e con il supporto tecnico informatico di Torre Informatica S.r.L., ha anche realizzato il sito www.digiart.info che presenta il progetto DIGI.ARTmuseo nella sua completezza, oltre a consentirne la fruizione anche all’esterno dei locali di Palazzo Marliani-Cicogna.

L’Istituto, con la preziosa collaborazione della Docente di Musica Ilde Policarpo e degli alunni delle classi 2A e 2B, ha infine composto un brano, intitolato “Infinite… Lande”, che sarà da sottofondo di alcuni giochi.

Alla presentazione saranno presenti il Dirigente dell’Istituto Laura Ceresa, l’Animatore Digitale Michela Marcellino, il Team per l’innovazione dell’Istituto, Il Sindaco Emanuele Antonelli con l’Assessore alla Cultura Paola Magugliani, il Conservatore di Palazzo Marliani-Cicogna Valeria Ferrè e le responsabili dell’Ufficio Didattica Museale Guendalina Cucuzza e Valentina Zaro.

– 17.00: Saluti e presentazione del progetto

– 17.30: Presentazione dei Giochi e del sito web www.digiart.info

– 18.00: Saluti finali e rinfresco

Per informazioni: www.istitutobertacchi.gov.it