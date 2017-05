Artisti di strada si esibiscono ai Giardini Estensi

Foto varie

L’ Associazione “Un cuore con le Ali” in collaborazione con musicisti e il Comune di Varese organizza per domenica 4 giugno dalle 14.30 alle 19 la terza edizione di ” Estensi in Musica “ ( di Strada ) .

Saranno in campo 30 Musicisti e Artisti di strada coordinati artisticamente da Marco Furini e seguiti da uno staff di 12 persone.

Si esibiranno nel cuore verde del centro di Varese cioè i nostri Giardini Estensi. Un pomeriggio musicale che per il terzo anno vuole rinnovare il messaggio che la strada non è solo il disagio che vediamo ma anche Arte in questo caso attraverso la Musica. Gli Artisti avranno la possibilità di esibire il cappello come forma di apprezzamento per la loro Arte. Un Evento per la città non a scopo di lucro con ingresso gratuito. Un modo di stare insieme e condividere insieme ai cittadini musica e natura. All’ ingresso principale saranno presenti con un gazebo le Guardie Eco Zoofile Varese dell’ Oipa a difesa degli Amici a quattro zampe . Verrà distribuita una piantina con la postazione degli Artisti e il volantino dell’evento.Il punto ristoro sarà al minigolf dove sarà possibile mangiare e dissetarsi.